اتحاد الكرة يخطر الأندية بموعد قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

أخطر اتحاد الكرة، أندية القسم الثاني والثالث والرابع بموعد الدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر. التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر. وارسل اتحاد الكرة خطابًا للاندية المشاركة باجراء القرعة يوم 23 أكتوبر الجاري في مقر الاتحاد بالجبلاية.



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