ملعب الماراكانا يستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020

اعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" اختيار ملعب ماراكانا بالبرازيل بإستضافة المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2020 في الموسم المقبل.

وجاء القرار، بعد استضافة نهائي كأس العالم 2014 وأولمبياد ريو

2016 وكوبا أمريكا 2019.

والجدير بالذكر ان نهائي النسخة الحالية 2019 سيقام في الملعب الوطني بتشيلي، وتعد المرة الأولى التي يقام

فيها النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة، حيث أقيمت طيلة 59 نسخة سابقة على مباراتين بين طرفي النهائي.

ويأتي ذلك القرار نظراً للصعوبات الأمنية التي شهدت إقامة مباراتي نهائي الموسم الماضي بين ريفر بليت، و بوكا جونيورز