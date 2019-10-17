20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لوادي دجلة

استقر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على الدخول فى معسكر مغلق اليوم، والذى يضم 20 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراة وادى دجلة، غدًا الجمعة بستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة

من بطولة الدورى الممتاز.

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلى

خط الدفاع: أسامة العزب، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، محمد

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أنور، السيد سالم، كريم الديب

خط لوسط: أحمد نبيل مانجا، نور السيد، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد رفعت، أحمد حجي، أيمن الغباشي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، محمد جدو، بناهيني، خالد قمر.

والجدير بالذكر ان الفريق يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 6نقاط