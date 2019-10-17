أدهم السلحدار: الإسماعيلي لا يشغل نفسة بلقاء الجزيرة الإماراتي

أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى، على صعوبة مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال السلحدار :"نواجه فريق متماسك يجيد يتألق دائما أمام الكبار ،حرس الحدود فريق محترم للغاية وقدم نتائج مميزة معنا الموسم الماضى". يتألق دائما أمام الكبار ،حرس الحدود فريق محترم للغاية وقدم نتائج مميزة معنا الموسم الماضى". وواصل :"نتعامل مع المباريات خطوة خطوة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كل مواجهة ، ولانشغل بالنا بلقاء الجزيرة الاماراتى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال". كل مواجهة ، ولانشغل بالنا بلقاء الجزيرة الاماراتى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال". وأضاف: "سنقاتل فى الملعب سعيا لحصد الثلاث نقاط واستمرار التقدم بجدول مسابقة الدورى وتحقيق مركز يليق بإسم النادى الإسماعيلى". واختتم : "طالبنا اللاعبين بالهدوء لرفع الضغط النفسى عنهم والتركيز فى استغلال الفرص المتاحة وترجمتها لأهداف".

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