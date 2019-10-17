قبل لقاء الكبار.. إسماعيلي 2004 يخسر من حرس الحدود

تلقى فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٤ هزيمة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ،وذلك ضمن منافسات دورى الجمهورية.
أحرز هدف الإسماعيلي الوحيد محمد السيد.
بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم .. عبدالرحمن ناصر ، عبدالله محمد (مهند نادر) ، إياد العسقلاني ، عبدالرحمنوليد ، محمد حسين ، خالد محمد (جلال متولي) ، محمد السيد ، محمود احمد محمد ، محمد احمد خطارى، مصطفي ايمن ، حسن منصور.
يقود الفريق فنيا محمد رشدي مديرفني وسيد الحداد مشرف عام وياسين كامل مدرب عام ومحمد حسن أخصائي الاصابات ومحمد جوهر مدرب حراس مرمى ومحمد صلاح الدين مخطط أحمال ومحمد شمس إداري الفريق.
ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره حرس الحدود غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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