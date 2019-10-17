قام معروف يوسف لاعب المقاولون العرب، بتدريبات منفردة بالجرى حول الملعب خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري المقرر لها يوم السبت. الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري المقرر لها يوم السبت. ويقود عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تدريبات الفريق بالملعب الرئيسى للنادى فى الجبل الأخضر استعدادًا لمواجهة الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات منفردة لمعروف يوسف في مران المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.