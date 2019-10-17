تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد

استقرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري المحلي، بسبب الأوضاع الأمنية غير المُستقرة في إقليم كتالونيا ومدينة برشلونة منذ بداية هذا الأسبوع.

واجتمعت لجنة المسابقات مع أعضاء رابطة أندية الدوري الإسباني في حضور رئيس رابطة لا ليجا “خافيير تيباس” ووفد من برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الخميس، من أجل اتخاذ قرار تأجيل المباراة من تاريخ 26 أكتوبر 2019 إلى 18 ديسمبر 2019، وهو التاريخ الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف المعنية.

وحاولت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد بدلاً من إقامتها كما كان مُحددًا على ملعب كامب نو في برشلونة، إلا أن فلورنتينو بيريز وبارتوميو رفضا هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، ما دفع الصحف الإسبانية للتأكيد على أن خيار التأجيل لمدة شهرين الأكثر احتمالاً.

وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إن لجنة مسابقات الدوري الإسباني رفضت هي الأخرى طلب رابطة أندية الليجا بإقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأضافت “حاليًا اللجنة تنقل الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة كي يقدموا اقتراحاتهم بشأن ما سيقال لوسائل الإعلام قبل الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في إسبانيا مساء اليوم، والقرار يتجه الآن نحو تأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر”.

وستكون مباراة الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو قبل نهاية هذا العام، هي أول مباراة يتم لعبها في إقليم كتالونيا منذ القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في إسبانيا بحبس قادة الحركات الانفصالية لكتالونيا وبعض أعضاء البرلمان الكتالوني لمدة تتراوح ما بين 9 إلى 13 عامًا.

واعتبرت الأحزاب السياسية في كتالونيا حبس قادة الانفصال خطوة نحو التصعيد بين سكان الإقليم والحكومة الإسبانية، لتقع بعدها العديد من الاشتباكات الشرسة بين الشرطة والمتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف في ميادين المدينة.

وتسببت الاحتجاجات والاشتباكات في شلل مروري هائل، وتوقف للحياة اليومية بشكل عام في مدينة برشلونة، وأكدت صحيفة إل موندو ديبورتيفو أن حوالي 108 رحلة جوية تم إلغاؤها بسبب تلك الأحداث التي وصلت إلى ذروتها بوقوع اشتباكات عنيفة أثناء محاولة الأمن فض التظاهرات.

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وتعرض رئيس كتالونيا السابق “أوريول جونكيراس” للعقوبة الأكبر بالسجن لمدة 13 عامًا، بسبب تهمة إثارة الفتنة وسوء استغلال المال العام من قبل الإدعاء الإسباني والذي طالب بمضاعفة العقوبة لتصل للسجن لمدة 25 عامًا.

وقالت المحكمة العليا في إسبانيا “إعلان استقلال كتالونيا من جانب واحد يمثل هجومًا صريحًا على الدولة الإسبانية، وهناك عدد من المتورطين في تنظيم خطير من بينهم أعضاء في البرلمان الكتالوني قاموا بتنفيذ استراتيجية مخططة لخرق النظام الدستوري للحصول على استقلال إقليم كتالونيا بطريقة غير قانونية”.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة برشلونة، تجمع مئات المحتجين في المدينة قبل صدور الأحكام الجديدة يوم الاثنين.

وبعد صدور حكم المحكمة، سار مؤيدو الاستقلال الكتالوني في شوارع مدينة برشلونة ورفعوا لافتات كتب عليها “السجناء السياسيين الأحرار”، بينما حث الآخرين على النزول إلى الشوارع.

هذا وأكدت رابطة الأندية الإسبانية “لا ليجا” تخوفها من إقامة مباراة الكلاسيكو هذه الأيام، سواء في كتالونيا أو في أي مدينة أخري، بسبب إمكانية إندلاع مظاهرات أكبر وأشرس أثناء سير المباراة وانشغال رجال الأمن في تأمين الملعب.

وقالت الرابطة “من مصلحة الجميع تغيير المباريات في تلك الجولة من الدوري المحلي، وتأجيل الكلاسيكو إلى موعد آخر، لحين هدوء الأوضاع”.

وتؤثر تلك الإضطرابات أيضًا على خطط نادي برشلونة للسفر لمواجهة إيبار في الجولة الثامنة من الليجا مطلع الأسبوع المقبل، حيث يتعين على النادي السفر إلى إقليم الباسك اليوم الخميس لتجنب تعطل المطار.