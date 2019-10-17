"أوزيل" يتمسك بالبقاء مع أرسنال حتى 2021



أكد صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل نيته البقاء مع ناديه أرسنال الانكليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده "في صيف 2021" على رغم عدم الاعتماد عليه كأساسي من قبل مدربه الإسباني أوناي إيمري الذي أشاد الخميس بتحسن مستواه، لكن دون أن يعده بإشراكه بشكل أكبر.



وقال اللاعب الدولي السابق في حديث لموقع "ذي أثلتيك" الالكتروني "أرتبط بعقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى انتهائه"، وذلك في تعليق على تكهنات بشأن رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ولم يشارك أوزيل أساسيا منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق "المدفعجية"، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019.



واعتبر أنه "قد تمر في ظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سببا للهرب ولن أقوم بذلك".



ومنذ وصوله في عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الانكليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد المدرب إيمري الذي خلف في بداية الموسم الماضي، الفرنسي المخضرم أرسين فينغر.



وقال أوزيل إن الفرنسي كان "عنصرا رئيسا في سبب قدومي الى أرسنال (لكن..) حتى عندما رحل أردت البقاء"، مضيفا "عملت مع أحد أبرز المدربين في العالم، أرسين فينغر، جوزيه مورينيو، يواكيم لوف، وأحترمتهم كثيرا. الأمر مماثل مع أوناي".



وأردف لاعب ريال مدريد الإسباني السابق قائلا "سألعب. أثق بقدرتي على تقديم المتوقع مني، واريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".



وكان إيمري قد ألمح مؤخرا الى أن أوزيل لا يشارك بشكل أساسي في الفريق لأن زملاء آخرين له "يستحقون أكثر منه".



ولم يشارك أوزيل (31 عاما) إلا في مباراة واحدة في الدوري المحلي، إلى أن تم استبعاده من التشكيلة الكاملة في المباريات الثلاث الأخيرة.



وفي تصريحات الخميس، تطرق إيمري الى وضع أوزيل، مشيرا الى أنه أظهر "تحسنا" في التمارين في الأسابيع الماضية. أوضح "أعتقد أنه في حالة جيدة (...) لم بأعده أنه سيلعب لأنني أريد أن أكون متأكدا من أنه مستعد وعندما أصل إلى قناعة أنه يعطينا كل يوم هذا الشعور في التدريب، عندها سيتمكن من اللعب".



وأضاف "فكرتي هي استخدام كل لاعب وهو (أوزيل) واحد في الفريق. لديه مهارات كبيرة للغاية، والجودة التي نحتاجها في المباريات القادمة".





ورأى إيمري أن أوزيل عانى من بداية "صعبة" هذا الموسم، مشددا على أنه "في التحضيرات للموسم عمل بجهد ولعب مباريات عدة لكن بعدها تعرض للمشكلة مع (البوسني) سياد (كولاشيناتس) وتوقف الأمر".



ويشير إيمري في تصريحاته الى تعرض أوزيل في تموز/يوليو الماضي لمحاولة سرقة بالسلاح الابيض في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.





المصدر: فرانس برس