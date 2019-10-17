أكّدت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة أن إدارة النادي الكتالوني مستعدة لقبول تأجيل الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد، وترفض رفضاً تاماً نقل المواجهة إلى العاصمة الإسبانية.



ومن المقرّر أن تقام مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين على ملعب "كامب نو" يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لكن رابطة الدوري الإسباني اقترحت تغيير ملعب المباراة إلى "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.



وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة أخبرت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني برفضها مقترح تغيير ملعب الكلاسيكو المقبل من "كامب نو" إلى "سانتياغو بيرنابيو".



ومن المرتقب أن تعلن لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها بشأن الكلاسيكو، بين يومي الخميس والجمعة/ في ظل أنباء عن تأجيل المباراة إلى الرابع أو الثامن عشر من كانون الثاني/ديسمبر 2019.



وتعيش مدينة برشلونة في مقاطعة كاتالونيا على وقع مظاهرات مطالبة بالإفراج عن الانفصاليين الذي صدر بحقهم أحكام بالسجن في مدريد.





المصدر: بي إن سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة مستعد لقبول تأجيل الكلاسيكو أمام ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.