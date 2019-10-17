رياضة | حقيقة اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلي

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نفى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، ماتردد حول دعوة رئيس المجلس، لعقد اجتماع للرد على بيان النادي الأهلي، والذي أصدره صباح اليوم، حول رفضه خوض أي مواجهات قبل مباراة القمة بالجولة الرابعة للدوري العام.

حقيقة اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلي

وأكد مسؤولو الجبلاية، أنه لا يوجد نية للرد في الوقت الحالي، سنقوم بدراسة الأمر أولا ونسعى لإيجاد حلول لتلك الأزمة، ورفض الأهلي خوض مباريات في الوقت الحالي قبل مواجهة الزمالك، سيتم الرد عليه في الوقت المناسب.

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وأوضحت الجبلاية، أن عمرو الجنايني يتواجد حاليا خارج البلاد، ولم يكلفنا بعقد أي اجتماعات أو جلسات طارئة للرد.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانًا يؤكد فيه على أحترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع أستغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية. وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية. جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.. وإليكم نص البيان:-

النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند أستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغه في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار أتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. ولقد أنتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وأزاء ما سبق فأن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم أهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فأن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية.

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