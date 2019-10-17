رياضة | ألميرون يقدم وعد إلى جماهير الشباب الفترة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميرون يقدم وعد إلى جماهير الشباب الفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب السعودي وعد إلى جماهير النادي بشأن أداء الفريق في المباريات الفترة القادمة.

تصريحات ألميرون ووعده لجماهير الشباب

وقال ألميرون في تصريحات صحفية: "يبدو الفريق بأتم جاهزية لبماراة الاتفاق، عملنا بشكل كبير الأيام الماضية بدنياً ولكننا لم نصب تركيزنا في فترة التوقف على الجوانب الفنية البحتة نظراً لارتباط ستة لاعبين من الفريق بمنتخباتهم".

وأضاف: "أعد جماهير الشباب بمواصلة العمل الجاد وسوف نصل إلى مرحلة جيدة من تطوير الفريق قريباً و سنقوم بتصحيح عدد من الأمور ولكن كل ذلك يتطلب بعض من الهدوء ومزيداً من الوقت حتى يتسنى لنا تنفيذ خططنا".

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موعد مباراة الشباب القادمة في الدوري السعودي

ويستعد نادي الشباب لمواجهة نظيره نادي الاتفاق يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

ترتيب نادي الشباب في الدوري السعودي

ويتواجد نادي الشباب في المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.