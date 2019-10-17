رياضة | النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتمت مباريات الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس مصر، اليوم الخميس، بإقامة مباراة مركز شباب رابعة مع فريق النصر بالعريش، والتي شهدت فوز رابعة بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وشهد الدور الأول عدم إقامة 7 مباريات لإعتراض بعض الأندية على هبوط 5 فرق من القسم الثاني، ورفضهم تطبيق دوري المحترفين، بجانب رفض هبوط 5 أندية من القسم الثالث.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات الدور الأول على النحو التالي :

1- جمهورية بدراو × الهلال أسوان 1-0

2- كيما اسوان × مركز شباب إدفو 4-1

3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية 6-1

4- المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا 2-1

5- قفط × مركز شباب عمال قنا 5-1

6- قنا × قوس 2-1

7- عاملين غارب × رأس غارب 2-0

8- أهلي المنشأة × الطليحات 4-3 ض ج

9- مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج 2-0

10- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة 1-0

11- شبان المراغة × أخميم 1-0

12- أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط 5-4 ض ج

13- أسمنت اسيوط × البداري 1-0

14- الهنداو × شبان مسلمين الخارجة 0-1

15- مركز شباب الخارجة × القوصية 4-5 ض ج

16- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة 0-1

17- ناصر الفكرية × بني مزار 5-4 ض ج

18- مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن 1-2

19- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا (لم تقام)

20- الواسطى × مركز شباب سمسطا 1-0

21- مطرطارس × شباب ناصر الفيوم 3-2 ض ج

22- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم (لم تقام)

23- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم (لم تقام)

24- مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية (لم تقام)

25- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود 40

26- السكة الحديد × الظاهر 1-1 وفاز السكة (5-4) ض ج

27- الغابة × توشكى 1-0

28- مصر للتأمين × اسكو 1-2

29- المرج × الطائرات 5-2

30- الماظة × الجزيرة 3-0

31- الشمس × هليوبليس 1-2

32- القومي × التربية والتعليم 3-0

33- الاتصالات × مركز شباب الاميرية 1-1 وفاز الإتصالات (7-6 ض ج)

34- المصري القاهري × المعادي واليخت 0-3

35- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي 3-1 ض ج

26- جينيس × مركز شباب امبابة 4-1

27- مركز شباب الصف × كسكادا 0-3

28- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب 4-2

29- الدخان × الصيد 3-0

30- مركز شباب ابو النمرس × جولدي 1-0

31- البلاستيك × المؤسسة 2-0

32- بهتيم × الغارب بشبين القناطر3-0

33- مركز شباب بطا × طوخ 0-1

34- العبور بالقليوبية × بنها 3-0

35- عثماثون × مركز شباب زفتي 2-0

36- سمنود × صيد المحلة 0-1

37- كفر الشيخ × سيدي غازي 4-1

38- بلطيم × مركز شباب قلين 1-0

39- مطوبس × اتحاد بسيون 1-0

40- الحامول × الزعفران 3-1

41- شباس الشهداء × سيدي سالم 1-1 وفاز سيدي سالم 5-4 ض ج

42- غزل شبين ×وطني شبين 3-0

43- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا 1-2

44- مركز شباب تلا ×ميت خاقان 0-0 وفاز تلا 6-5 ض ج

45- شربين ×مركز شباب الخيارية 3-0

46- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين 4-2

47- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر 3-0

48- السنبلاوين × دقادوس 5-0

49- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية 1-1 وفاز المياة 5-4 ض ج

50- مركز شباب الأمير × شيكو 2-1

51- اتحاد نبروة × ميجا سبورت 2-0

52- بني عبيد × اتحاد المنزلة 6-3

53- كهرباء طلخا × بلقاس 1-1 وفاز الكهرباء 5-4 ض ج

54- رأس البر × كفر سعد 7-1

55- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط 2-1

56- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر 2-1

57- فاقوس × مركز شباب فاقوس 1-1 وفاز فاقوس 5-4 ض ج

58- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر 4-2

59- الشرقية × بلبيس 1-0

60- بورفؤاد × الرباط والانوار 0-0 وفاز بورفؤاد 5-4 ض ج

61 - ديرب نجم × غزل بورسعيد 6-1

62- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير 1-0

63- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب 3-1

64- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته 4-1

65- بورتو × نادي التجارة الرياضي 8-0

66- غزل السويس × سماد السويس 1-0

67- مركز شباب أبو صوير × النوبة 1-1 وفاز النوبة 5-4 ض ج

68- أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة 2-0

69- أبي صقل × الخربة 0-2

70- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير 1-2

71- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر (لم تقام)

72- مياه البحيرة × رشيد (لم تقام)

73- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده (لم تقام)

74- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود (لم تقام)

75- مركز شباب القباري × طلائع الإسطول 2-0

76- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد 2-0

77- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس 2-0

78- سبورتنج × شباب النيل 4-1

79- نهضة العامرية × مركز شباب النصر 2-0

80- مركز شباب الحمام × القاسمي 2-1

81- مركز شباب العبور × دلفي 2-2 وفاز دلفي 5-4 ض ج

82- الهلال بالضبعة × الجزيرة 1-1 وفاز الجزيرة 4-3 ض ج

84- مركز شباب برج العرب × إم في بي 2-0

85- الترام × المجد 1-1 وفاز المجد 5-4 ض ج

86- المطرية مركز شباب الروضة 2-1

87- - المراغة × جرجا 1-0

88- عرب الرمل ×ميت خلف 1-0

89- - ملوي × مركز شباب مغاغة 1-0

90- - سبورتنج كاسل × مركز شباب محلة حسن 2-1

91- مركز شباب الحنفي × سخا 2-1

92 - شباب ديرب نجم × شباب أبو كبير فوز إعتباري لديرب نجم 2-0

93- - نجمة سيناء × مركز شباب بالوظه 3-0

94- شباب الضبعة × المصري بالسلوم 1-1 وفاز الالمصري 5-4

95 نادي النصر بالعريش × مركز شباب رابعة 1-1 وفاز رابعة 5-4 ض ج