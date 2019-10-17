رياضة | النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهد الدور الأول عدم إقامة 7 مباريات لإعتراض بعض الأندية على هبوط 5 فرق من القسم الثاني، ورفضهم تطبيق دوري المحترفين، بجانب رفض هبوط 5 أندية من القسم الثالث.
ويقدم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات الدور الأول على النحو التالي :
1- جمهورية بدراو × الهلال أسوان 1-0
2- كيما اسوان × مركز شباب إدفو 4-1
3- الاقصر × مركز شباب الرضوانية 6-1
4- المدينة المنورة × مركز شباب السلام بإسنا 2-1
5- قفط × مركز شباب عمال قنا 5-1
6- قنا × قوس 2-1
7- عاملين غارب × رأس غارب 2-0
8- أهلي المنشأة × الطليحات 4-3 ض ج
9- مركز شباب سوهاج × الرحلات بسوهاج 2-0
10- مركز شباب البلينا × مكة المكرمة 1-0
11- شبان المراغة × أخميم 1-0
12- أبو تيج × شبان مسلمين أسيوط 5-4 ض ج
13- أسمنت اسيوط × البداري 1-0
14- الهنداو × شبان مسلمين الخارجة 0-1
15- مركز شباب الخارجة × القوصية 4-5 ض ج
16- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب العدوة 0-1
17- ناصر الفكرية × بني مزار 5-4 ض ج
18- مركز شباب القيس × مركز شباب نجوع مازن 1-2
19- مركز شباب ناصر بني سويف × مركز شباب ببا (لم تقام)
20- الواسطى × مركز شباب سمسطا 1-0
21- مطرطارس × شباب ناصر الفيوم 3-2 ض ج
22- مركز شباب سنورس × مركز شباب الفيوم (لم تقام)
23- مركز شباب إطسا × نادي الفيوم (لم تقام)
24- مركز شباب ابشواي × مركز شباب طامية (لم تقام)
25- حلوان العام × مركز شباب ابو السعود 40
26- السكة الحديد × الظاهر 1-1 وفاز السكة (5-4) ض ج
27- الغابة × توشكى 1-0
28- مصر للتأمين × اسكو 1-2
29- المرج × الطائرات 5-2
30- الماظة × الجزيرة 3-0
31- الشمس × هليوبليس 1-2
32- القومي × التربية والتعليم 3-0
33- الاتصالات × مركز شباب الاميرية 1-1 وفاز الإتصالات (7-6 ض ج)
34- المصري القاهري × المعادي واليخت 0-3
35- مركز شباب البدراشين × البطل الاوليمبي 3-1 ض ج
26- جينيس × مركز شباب امبابة 4-1
27- مركز شباب الصف × كسكادا 0-3
28- 6 أكتوبر × مركز شباب وراق العرب 4-2
29- الدخان × الصيد 3-0
30- مركز شباب ابو النمرس × جولدي 1-0
31- البلاستيك × المؤسسة 2-0
32- بهتيم × الغارب بشبين القناطر3-0
33- مركز شباب بطا × طوخ 0-1
34- العبور بالقليوبية × بنها 3-0
35- عثماثون × مركز شباب زفتي 2-0
36- سمنود × صيد المحلة 0-1
37- كفر الشيخ × سيدي غازي 4-1
38- بلطيم × مركز شباب قلين 1-0
39- مطوبس × اتحاد بسيون 1-0
40- الحامول × الزعفران 3-1
41- شباس الشهداء × سيدي سالم 1-1 وفاز سيدي سالم 5-4 ض ج
42- غزل شبين ×وطني شبين 3-0
43- سرس الليان ×مركز شباب قويسنا 1-2
44- مركز شباب تلا ×ميت خاقان 0-0 وفاز تلا 6-5 ض ج
45- شربين ×مركز شباب الخيارية 3-0
46- عمال المنصورة × مركز شباب السنبلاوين 4-2
47- شبان بدواي × مركز شباب ميت غمر 3-0
48- السنبلاوين × دقادوس 5-0
49- مركز شباب منية سمنود × مياة الدقهلية 1-1 وفاز المياة 5-4 ض ج
50- مركز شباب الأمير × شيكو 2-1
51- اتحاد نبروة × ميجا سبورت 2-0
52- بني عبيد × اتحاد المنزلة 6-3
53- كهرباء طلخا × بلقاس 1-1 وفاز الكهرباء 5-4 ض ج
54- رأس البر × كفر سعد 7-1
55- مركز شباب ميت الخولي × غزل دمياط 2-1
56- مركز شباب أبو حماد × مركز شباب بروسيا مصر 2-1
57- فاقوس × مركز شباب فاقوس 1-1 وفاز فاقوس 5-4 ض ج
58- أبو كبير × نادي الرواد بالعاشر 4-2
59- الشرقية × بلبيس 1-0
60- بورفؤاد × الرباط والانوار 0-0 وفاز بورفؤاد 5-4 ض ج
61 - ديرب نجم × غزل بورسعيد 6-1
62- منشية الشهداء × مركز شباب التل الكبير 1-0
63- بلدية الإسماعيلية × القنطرة غرب 3-1
64- كهرباء الإسماعيلية × مركز شباب أبو شحاته 4-1
65- بورتو × نادي التجارة الرياضي 8-0
66- غزل السويس × سماد السويس 1-0
67- مركز شباب أبو صوير × النوبة 1-1 وفاز النوبة 5-4 ض ج
68- أكتوبر ببئر العبد × مركز شباب أبو زنيمة 2-0
69- أبي صقل × الخربة 0-2
70- غزل كفر الدوار × مركز شباب أبو المطامير 1-2
71- مركز شباب كوم حماده × نادي بدر (لم تقام)
72- مياه البحيرة × رشيد (لم تقام)
73- مركز شباب حوش عيسى × كوم حماده (لم تقام)
74- مركز شباب كفر بولين × مركز شباب إيتاي البارود (لم تقام)
75- مركز شباب القباري × طلائع الإسطول 2-0
76- مركز شباب المعمورة ×أصحاب الجياد 2-0
77- بترول الإسكندرية ×نجوم المتراس 2-0
78- سبورتنج × شباب النيل 4-1
79- نهضة العامرية × مركز شباب النصر 2-0
80- مركز شباب الحمام × القاسمي 2-1
81- مركز شباب العبور × دلفي 2-2 وفاز دلفي 5-4 ض ج
82- الهلال بالضبعة × الجزيرة 1-1 وفاز الجزيرة 4-3 ض ج
84- مركز شباب برج العرب × إم في بي 2-0
85- الترام × المجد 1-1 وفاز المجد 5-4 ض ج
86- المطرية مركز شباب الروضة 2-1
87- - المراغة × جرجا 1-0
88- عرب الرمل ×ميت خلف 1-0
89- - ملوي × مركز شباب مغاغة 1-0
90- - سبورتنج كاسل × مركز شباب محلة حسن 2-1
91- مركز شباب الحنفي × سخا 2-1
92 - شباب ديرب نجم × شباب أبو كبير فوز إعتباري لديرب نجم 2-0
93- - نجمة سيناء × مركز شباب بالوظه 3-0
94- شباب الضبعة × المصري بالسلوم 1-1 وفاز الالمصري 5-4
95 نادي النصر بالعريش × مركز شباب رابعة 1-1 وفاز رابعة 5-4 ض ج