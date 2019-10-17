رياضة | مصر المقاصة يخطف فوزا مثيرا من المصري في مباراة الفرص الضائعة

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة فوزًا صعبًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

مصر المقاصة يخطف فوزا مثيرا من المصري في مباراة الفرص الضائعة

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل كل فريق في ترجمة الفرص التي أتيحت له.

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وفي الدقيقة ٨٦ من عمر المباراة احتسب حكم المباراة محمد معروف ركلة جزاء، نفذها البديل صلاح أمين مسجلًا هدف المباراة الوحيد والفوز للمقاصة.

وبهذا الفوز رفع مصر المقاصة رصيده إلى ٦ نقاط بينما تجمد رصيد المصري عند ٤ نقاط.

وفي مباراة إنبي والإنتاج الحربي، والتي أقيمت في نفس التوقيت نجح أبناء المدرب مختار مختار في تجاوز الفريق البترولي بهدف دون رد.