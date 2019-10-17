رياضة | إنبي يدرس إقالة علي ماهر بعد الخسارة من الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يدرس إقالة علي ماهر بعد الخسارة من الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس زكريا السيد إقالة علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق البترولي في الدوري الممتاز.

وقاد علي ماهر إنبي في ٤ مباريات حتى الآن في الدوري المصري حيث تعادل في لقاء وحيد وتلقى الخسارة في ٣ مباريات.

وخسر إنبي مساء اليوم على ملعبه أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الفريق البترولي عند نقطة وحيدة.