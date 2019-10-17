رياضة | عاجل.. السبب الحقيقي وراء إصدار الأهلي لبيانه الناري بعد تأجيل القمة

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن السبب وراء القرارات التصعيدية من جانب النادي الأهلي بسبب مشكلة مباراة القمة.

السبب الحقيقي وراء إصدار الأهلي لبيانه الناري بعد تأجيل القمة

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل لقاء القمة لأجل غير مسمى والذي كان مقرر له يوم السبت المقبل ببطولة الدوري.

وتشهد الساعات الجارية أزمة كبيرة في الجبلاية بسبب لقاء القمة واستبداله بمواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب في بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن الأهلي طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال خطاب الأمن الخاص بتأجيل القمة وانتظروا طوال الساعات الماضية لكن الجبلاية لم ترد عليهم مما أدى إلى إتخاذ قرار تصعيدي اليوم.

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وأصدر النادي الأهلي بيانًا اليوم أعلنوا فيه عن رفض خوض أي لقاء في بطولة الدوري قبل لعب مباراة القمة وهو ما يهدد إقامة مواجهة الأهلي والجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.

وأرسل الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء اليوم، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض أية مباريات في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواعي أمنية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانًا ظهر اليوم جاء نصه كالتالي:-



النادي الأهلي ــ وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ــ ولا يزال ــ على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وإزاء ما سبق، فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية.