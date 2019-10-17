رياضة | محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ومانشستر يونايتد يستعيد أبرز نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ومانشستر يونايتد يستعيد أبرز نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود مباريات الدوري الإنجليزي من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الاحد على ملعب أولدترافورد معقل الأخير، في إطار قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

ويدخل النجم الدولي المصري محمد صلاح مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بتحد خاص، حيث يسعى الفيراري المصري لكسر عقدته وهز الشباك خلال ديربي شمال غرب انجلترا .

وتأتي عقدة محمد صلاح بعدما فشل في التسجيل خلال 4 مناسبات سابقة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ليكون الأخير هو الفرق الوحيد الذي فشل الفرعون المصري في غزو شباكه .

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علمًا بأن سوانزي سيتي يعد ثاني الفرق التي واجهها محمد صلاح دون التسجيل في شباكها، إلا أن هبوط الفريق حال دون تكرار مواجهة كلا الطرفين .

أعلن كبير مدينة مانشستر في بيان رسمي عن استعادته لخدمات ثنائي الفريق قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل على ملعب أولدترافورد معقل الشياطين الحمر .

وأشار بيان كتيبة النيرويجي أولي جونار سولشاير، أن الثنائي آرون وان بيساكا وأنتوني مارسيال أصبحا جاهزين للمشاركة في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقبلة .