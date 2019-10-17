رياضة | ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعذ قليل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلًا من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : عمر جابر - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي

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خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق - إيريك تراوري - لومالا عبد الله - عبد الله السعيد

خط الهجوم : جون أنطوي.

البدلاء :-

أحمد دعدور - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - إسلام عيسى - عمر لعيوني - دود الجباس - إبراهيم حسن.