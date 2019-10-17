رياضة | أومتيتي يعود.. فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أومتيتي يعود.. فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة مضيفه إيبار بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب الثنائي جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي بسبب الإيقاف، فيما تواجد الفرنسي صامويل أومتيتي بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجن – سيميدو – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – أرثور – سواريز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – واجو – جريظمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – فيدال – أومتيتي – جونيور – بيريز – أنسو فاتي – أرانو تيناس.