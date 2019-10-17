رياضة | هاشتاج "مع_قرار_الأهلي" يتصدر تويتر بعد ساعات من بيان القلعة الحمراء الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "مع_قرار_الأهلي" يتصدر تويتر بعد ساعات من بيان القلعة الحمراء الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أصداء البيان الناري الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الخميس، للرد على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، مستمرة وبشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الفترة الحالية، وخاصة من الجماهير الحمراء الغاضبة من قرار تأجيل لقاء الديربي ومساندة تمامًا لمجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا اليوم الخميس، يعلن فيه تقديره إحترامه وتقديره الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، ومساهمته في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبري آخرها بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأكد الأهلي في بيانه على احترامه لقرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا لها السبت القادم 19 أكتوبر، لكنه يرفض أن يستثمر البعض هذا القرار لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما حدث بالموسم الماضي.

وأعلن الأهلي أنه لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يخوض مباراته ضد الزمالك والتي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد لمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفريق بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية.

هاشتاج "مع_قرار_الأهلي" يتصدر "تويتر"

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ومن جانبها أعلنت الجماهير الحمراء تضامنها الكامل مع إدارة النادي الأهلي وأطلقت هاشتاج بعنوان "مع_قرار_الأهلي"، لمساندة إدارة النادي في قرارها بخصوص رفض خوض أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان مقررًا اقامتها يوم السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وتصدر هاشتاج "مع_قرار_الأهلي" الأكثر تداولا في مصر عبر موقع التدوينات القصيرة على "تويتر" بعد ساعات قليلة من إطلاقه، نظرًا للتفاعل الكبير من الجماهير الحمراء الغاضبة من قرار التأجيل، والتي لا تري أي مبرر لتأجيل المباراة سوي أنه جاء بناءًا علي طلب من الزمالك أو معلومات مغلوطة مد بها اتحاد الكرة الجهات الأمنية بخصوص الأوضاع الأمنية وحالة التوتر والشحن الجماهيري مما دفع الأمن لإتخاذ هذا القرار.

وأشادت الجماهير الحمراء ببيان إدارة الأهلي وأنه جاء متزن وقوي بشكل كبير ولا يتضمن أي إنفعالات.

بينما سخر بعض المشاركين في الهاشتاج من الزمالك وجماهيره حيث يروا أن القرار جاء علي هوي الفريق الأبيض بسبب تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة وخوفه من مواجهة الأهلي في هذا التوقيت، خاصة وأن المارد الأحمر يعيش فترة انتعاشة كروية، كما أنه تغلب عليه منذ فترة قصيرة في مباراة السوبر المصري 3-2 مما يجعل كفته الأرجح في لقاء القمة.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط.