رياضة | جمهور الأهلي يتضامن مع مجلس الخطيب ويرفع شعار "مباراة القمة أولًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهور الأهلي يتضامن مع مجلس الخطيب ويرفع شعار "مباراة القمة أولًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمهور النادي الأهلي تضامنه الكامل مع البيان الصادر من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس، بخصوص رفض النادي خوض أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل، قبل قرار اتحاد الكرة بتأجيلها لدواعي أمنية.

وأطلقت الجماهير الحمراء عدة هاشتاجات عبر مواقع التواصل الإجتماعي منها (الأهلي_ فوق_ الجميع)، (مع_قرار_الأهلي)، (كلنا_في_ضهرك_يا_أهلي)، وذلك لدعم مجلس الأهلي في بيانه الذي أصدره اليوم وأعلن احترامه لقرارات الأمن ورفضه خوض أي مباريات بالدوري قبل إقامة مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا لها 19 أكتوبر الجاري، وذلك لدواعي أمنية، وهو القرار الذي أشعل غضب الجماهير الحمراء خاصة وأن الأوضاع في البلاد مستقرة بشكل كبير، كما أنه كان هناك اقتراح بنقل المباراة لملعب "برج العرب" بالاسكندرية بدون جمهور بدلا من اقامتها بالقاهرة.

ودشنت جماهير الأهلي هاشتاج (القمة_أولًا) للمطالبة بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أولا قبل خوض الفريق الأحمر أي مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك تضامنا مع بيان القلعة الحمراء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في مصر علي موقع "تويتر" بعد ساعات من إطلاقه نظرًا للتفاعل الكبير من جانب الجماهير الحمراء.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانًا ظهر اليوم جاء نصه كالتالي:

النادي الأهلي ــ وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة. أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة.

لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ــ ولا يزال ــ على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.

وإزاء ما سبق، فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية.