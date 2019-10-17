انت الان تتابع فالفيردي يرفض نقل الكلاسيكو إلى ملعب الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيرنستو فالفيردي

أعرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن مباراة قمة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقررة في 26 تشرين أول/أكتوبر الحالي يمكن أن تقام بموعدها وفي مكانها المحدد سلفا على استاد "كامب نو" دون أي مشاكل.

وأشار فالفيردي ، في مؤتمر صحفي لفريقه اليوم ، : "من المقرر أن تقام المباراة على استاد كامب نو. جماهيرنا سوف تلتزم بالنظام والمباراة ستقام بدون مشاكل حيث سيحترم المشجعون الفريق المنافس وجماهيره وكل شيء. لا أعرف الحل الذي سيتوصل إليه الاتحاد الإسباني للعبة. وسننفذ ما يتخذ من قرار ، لكن هذا هو رأيي".

وتتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني للعبة قرارها خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن المباراة في ظل الظروف المحيطة من حيث حالة عدم الاستقرار التي تسود إقليم كتالونيا حاليا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني اقترحت نقل المباراة إلى استاد "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد أو تأجيل اللقاء لوقت لاحق. ورفض الناديان فكرة نقل المباراة.

وأشار فالفيردي : "كان هناك اتجاه لتغيير ترتيب مباراتي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد بأن تكون المباراة الأولى في سانتياجو برنابيو".

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أوضح مدرب برشلونة "سنخوض مباراة خارج ملعبنا (أمام إيبار) في الدوري الإسباني بعد غد، ثم سنلعب لقاء آخر بعيدا عن إسبانيا (أمام سلافيا براغ التشيكي) في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، على أن نواجه الريال في ملعبه يوم 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري".

أضاف فالفيردي "الأمر يتعلق باحترام تقويم المباريات والجماهير، الأمر الطبيعي هو اللعب في ملعبنا، لكننا سنرى ما سيحدث".

أشار المدرب الإسباني "أمامنا تسعة أيام قبل إقامة المباراة. لعبنا أيضا في (واندا ميتروبوليتانو) بالعاصمة مدريد أمام أتلتيكو بعد الاستفتاء على الانفصال عام 2017، وقال الجميع إنه ستكون هناك دراما وتواجدت جماهيرنا وجماهير أتلتيكو في المدرجات. لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي ونعتقد أن نفس الشيء سيحدث هنا".

واختتم فالفيردي حديثه قائلا "ينبغي أن تجرى المباراة في ظروف عادية. يمكن للناس التعبير عن آرائهم في الملعب بصورة طبيعية".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن الريال (المتصدر) بعد ثماني مراحل على انطلاق البطولة.