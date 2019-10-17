بالأرقام محرز أفضل لاعب في المان سيتي هذا الموسم

الخميس 17 أكتوبر 2019

أعلن موقع هو سكورد الانجليزي المتخصص في الأرقام والأحصائيات ان النجم الجزائري رياض محرز هو الافضل بين لاعبين السيتي في الموسم الحالي عندما يبأ اساسيا



وفي البداية قد عاني محرز مع المدرب الاسباني بيب جوارديولا بس الجلوس المستمر علي الدكة حتي أتت الفرصة لمحرز بعد اصابة النجم الألماني ليروي ساني بالرباط الصليبي ليستغل الجزائري الفرصة التي قدمها له المدرب

وذكر الموقع ان محرز هو الافضل في السيتيزنس هذا الموسم عندما يبدأ اساسيا حيث حصل علي تقييم اعلي من اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين وكان تقييم محرز ٨.٦٦، بينما حصل دي بروين علي تقييم ٨.٣١