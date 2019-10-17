استياء جماهير الملكي من تجاهل زيدان للشباب

الخميس 17 أكتوبر 2019

أنس عبد الغني

ظهرت في الأونة الأخيرة بين صفوف جماهير ريال مدريد موجة من الانتقادات للمدرب زين الدين ذيدان لتجاهله اشراك اسماء جديدة من الشباب وانحياذه الواضح للحرس القديم الذين كانوا يعملون معه خلال توليه مهام المدير الفني قبل موسمين



وذادت موجة الغضب ضد زيدان لعدم تعامله مع صفقات تم تقديرها بنحو 300 مليون يورو خلال الصيف الحالي ، ومنها التعاقد مع البرازيليين جينيور وردرايجو والنرويجي اوديجارد الذي تم اعارته لريال سويسدان

وباتت اوراق زيدان مكشوفة للجميع وتبديلاته المعروفة سلفا قبل القيام بها لاعتماده علي اوراق لعب قديمة ، يخشي تطويرها او تغييرها ، خوفا من النتائج المخيبة ، وهو الامر الذي ترك اثرا سلبيا بشأن الملكي في الدوريات الاوربية ، حيث لم يعد هو الفريق الكبير الذي يخيف منافسيه مثلما كان في الماضي .