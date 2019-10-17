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استياء جماهير الملكي من تجاهل زيدان للشباب

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الخميس 17 أكتوبر 2019

استياء جماهير الملكي من تجاهل زيدان للشباب

أنس عبد الغني

ظهرت في الأونة الأخيرة بين صفوف جماهير موجة من الانتقادات للمدرب زين الدين ذيدان لتجاهله اشراك اسماء جديدة من الشباب وانحياذه الواضح للحرس القديم الذين كانوا يعملون معه خلال توليه مهام المدير الفني قبل موسمين

وذادت موجة الغضب ضد زيدان لعدم تعامله مع صفقات تم تقديرها بنحو 300 مليون يورو خلال الصيف الحالي ، ومنها التعاقد مع البرازيليين جينيور وردرايجو والنرويجي اوديجارد الذي تم اعارته لريال سويسدان

وباتت اوراق زيدان مكشوفة للجميع وتبديلاته المعروفة سلفا قبل القيام بها لاعتماده علي اوراق لعب قديمة ، يخشي تطويرها او تغييرها ، خوفا من النتائج المخيبة ، وهو الامر الذي ترك اثرا سلبيا بشأن الملكي في الدوريات الاوربية ، حيث لم يعد هو الفريق الكبير الذي يخيف منافسيه مثلما كان في الماضي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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