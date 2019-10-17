7 أهداف تقود السومة لصدارة هدافي آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انفرد عمر السومة مهاجم منتخب سوريا بصدارة قائمة هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، ورفع رصيده إلى سبعة أهداف بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى جوام. وسجل السومة هدفين في المباراة الأولى أمام الفلبين، ثم أضاف هدفين لسوريا في المباراة أمام المالديف، قبل أن يضيف ثلاثية في مرمى جوام.

ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي فقد جاء علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد ستة أهداف، وسجل مبخوت هدفين للأبيض الإماراتي أمام ماليزيا ثم سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة الثانية أمام إندونيسيا، ثم أحرز هدفا في شباك تايلاند. واقتسم الإيراني أنصاريفارد والصيني يانج زو المركز الثالث برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وسجل ستة لاعبين أربعة أهداف، وهم: المعز علي (قطر)، وهاري سوتار (أستراليا)، وجيمي ماكلارين (أستراليا)، وكيم شين ووك (كوريا الجنوبية)، وسردار أزمون (إيران)، وتاكومي مينامينو (اليابان).