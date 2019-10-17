الفتح يسعى للهروب على حساب العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يستضيف فريق العدالة نظيره الفتح في قمة شرقاوية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويسعى العدالة بقيادة مدربه التونسي إسكندر القصري لمواصلة مستوياته المتميزة وخطف النقاط الثلاث وتعميق جراح منافسه الذي يعاني من تردي وسوء النتائج بعد أن تسببت تلك الخسائر في إقالة مدربه التونسي فتحي الجبال وتعيين البلجيكي يانيك فيريرا في محاولة لإنقاذ الموقف.

في المقابل يأمل الفتح في إيقاف نزيف النقاط وتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم مع فيريرا، إذ يقبع في المركز الـ16 والأخير بنقطة واحدة فقط، ساعيا لبدء مرحلة الهروب من المراكز الأخيرة.