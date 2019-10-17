اتحاد السلة يتكفل باعتزال تكروني الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التكفل بإقامة حفل اعتزال لاعب سلة الأهلي السابق، أسعد تكروني، وذلك خلال تدشين بطولة العالم 3×3 في جدة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي أجناسيو وعدد من لاعبي كرة السلة، منهم محمد المرواني وخالد عبدالجبار، وخصصت اللجنة المنظمة مساحة للمباريات على الواجهة البحرية «ساحة النورس». وثمن المسعد في مؤتمر صحفي جهود هيئة الرياضة ورئيسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الشباب والرياضة، والذي أسهم في تنويع الأنشطة الرياضية للألعاب المختلفة، ومن بينها لعبة كرة السلة وأثمر عن تنظيم هذه البطولة، والتي تحظى بدعم من الهيئة العامة للرياضة.

من جانبه، أعلن رئيس الاتحاد الدولي للعبة 3×3 لكرة السلة عن مشاركة الفريق الفائز بلقب البطولة الحالية في النسخة الدولية المقبلة والمقرر إقامتها في اليابان.