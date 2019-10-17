نجوم رالي داكار: متشوقون لإقامة السباق في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتضن السعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير المقبل، منافسات «رالي داكار السعودية» العالمي بمشاركة نخبة من المتسابقين المحترفين حول العالم، حيث ستكون الانطلاقة من مدينة جدة على 5 فئات من المركبات

وأكد الفائز برالي داكار في 13 مناسبة سابقة الفرنسي ستيفان بيترانسيل، أنه فوجئ بانتقال الرالي إلى المملكة، وأنه قام ببحث عميق عن مدى مناسبتها لإقامة مثل هذه السباقات، وقال «بعد البحث رأيت أن السعودية بلد رائع جدا ومناسب لإقامة الرالي، فهي تمتلك مختلف أنواع التضاريس، وأتوقع أن نحصل على مسار مثالي للغاية، كما أن المساحات الشاسعة من الصحراء تمنحني الأمل في أن رالي داكار السعودية 2020 سيحظى بمنافسة شيقة ومثيرة أكثر من تلك التي كانت في أفريقيا».

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فيما أوضح مواطنه سيريل ديبريه الفائز برالي داكار خمس مرات، أن خوض غمار السباق في المملكة العربية السعودية يعد مغامرة جديدة لن يختبرها إلا من يعيش التحدي فيها، وقال «عندما سمعت أن رالي داكار سينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، تذكرت كلمات مؤسس رالي داكار تييري سابين، الذي قال إنه في حال أحببت استكشاف القارة الأفريقية، فستحب كذلك استكشاف أجزاء أخرى من العالم».

وعبر البريطاني سام ساندرلاند، الفائز بفئة الدراجات في رالي داكار في 2017، عن سعادته بالمشاركة بالسباق المقام في السعودية، وقال «يعد ذلك التغيير جيدا بالنسبة لي، كوني عشت في دبي لمدة 10 سنوات، إذ تأقلمت بشكل جيد مع أجواء الشرق الأوسط، إنه أمر إيجابي بالنسبة لرالي داكار أن يستكشف منطقة جديدة، والأمر المؤكد هو أن الجميع في هذه الرياضة متحمسون لاستكشاف أرض جديدة لإقامة السباقات».

وأعلن القائمون على السباق استمرار التسجيل والمشاركة في السباق لجميع الفئات عبر الموقع الالكتروني.

فئات السباق الخمس: