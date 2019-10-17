هجوم الأهلي يهدد بكسر عناد التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تستأنف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد اليوم، عقب فترة توقفه الثانية، نتيجة مشاركة الأخضر في التصفيات الآسيوية ضمن مباريات الجولة السابعة بثلاث مباريات.

وتعد مواجهة الأهلي والتعاون التي سيحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» الأبرز خلال الجولة في ظل المتغيرات الفنية التي شهدها النادي عقب التعاقد مع السويسري جروس، والتجانس والاستقرار الفني الكبير الذي يعيشه التعاون بطل كأس الملك بالموسم المنصرم، ويسعى الأهلي بهجومه الناري إلى كسر عناد التعاون المعروف بمستوياته القوية.

المباراة الأخيرة للوطني صالح المحمدي بعد تعاقد الأهلي مع السويسري جروس

يرغب الأهلي في مواصلة الانتصارات التي تحققت مع المحمدي

قوة هجومية أهلاوية بوجود الثنائي عمر السومة وديجانيني

رغبة المهاجم الكاميروني تاوامبا في التسجيل بعد صيامه عن التهديف هذا الموسم

يسعى التعاون للفوز والاقتراب من المراكز الأولى وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام نده الرائد

تفوق أهلاوي في مواجهات الدوري بـ7 مباريات فوز مقابل 3 للتعاون، فيما حضر التعادل في 8 مباريات

آخر مواجهة بين الفريقين فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للتعاون

شهدت مواجهات الفريقين في الدوري تسجيل 61 هدفا، سجل هجوم الأهلي منها 36 هدفا، مقابل 25 للتعاون

المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الملعب: الجوهرة المشعة بجدة

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الجولة: 6

التوقيت: 20.00 م

درجة الحرارة: 31

مدرب الأهلي: الوطني صالح المحمدي

مدرب التعاون: البرتغالي باولوسيرجيو