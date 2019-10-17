رئيس الاتحاد الإسباني: مصير اللقاء اختصاصنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس أن لجنة المسابقات بالاتحاد ستحسم موقف مباراة القمة «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد والمقررة في 26 أكتوبر الحالي.
وأوضح روبياليس أن «المسألة كروية، ويجب أن تحسمها جهة كروية»، وأشار أيضا إلى معارضته فكرة إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد بالولايات المتحدة في ديسمبر المقبل.
وقال روبياليس، بعد حضوره حدثا في مدريد لدعم مكافحة سرطان الثدي «رأيي ليس له علاقة بالقرار، أهم شيء أن لدينا جهة ستتعامل مع طلب رابطة الدوري الإسباني ورؤية الناديين المتنافسين. طلبنا من الناديين توضيح موقفيهما، ووصل ردهما والآن سنعمل على إيجاد حل».
وأوضح روبياليس أنها «مسألة كروية» على أي حال. وقال «يجب أن يكون القرار في هذه المسألة لجهة كروية. الحكومة لم تطالبنا بأي شيء» في إشارة إلى ما تردد عن رغبة الحكومة في تأجيل المباراة، أو نقلها إلى مكان آخر.
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