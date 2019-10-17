العجز المالي يجبر ميلان على بيع دوناروما وسوسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصبح نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مضطرا لبيع أحد نجومه البارزين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل نظرا للعجز التاريخي في ميزانية النادي والذي بلغ 146 مليون يورو، حسبما أفادت تقارير صحفية في إيطاليا أمس.
وأوضحت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية الرياضية أن ميلان لم يعد أمامه سوى بيع أحد نجومه البارزين لسد جزء من هذا العجز التاريخي في الميزانية، وأن اللاعبين الأقرب إلى سوق الانتقالات هما حارس المرمى الشاب جانلويجي دوناروما والمهاجم الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، نظرا لارتفاع قيمة كل منهما بشكل واضح، مما يعني أن بيع أي منهما سيضخ مبالغ هائلة لخزينة النادي.
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