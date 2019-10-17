كلينسمان يقترب من تدريب الإكوادور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين ذكرت تقارير صحفية أمس أن يورجن كلينسمان لاعب ومدرب منتخب ألمانيا سابقا سيصبح المدير الفني الجديد لمنتخب الإكوادور. Advertisements ونقلت صحيفة «ال يونيفيرسو» الإكوادورية عن مصدر باتحاد الكرة قوله إن كلينسمان اقترب بقوة من المنصب. وكانت آخر محطة لكلينسمان خلال مسيرته التدريبية في 2016 عندما كان يتولى تدريب منتخب أمريكا. وفاز كلينسمان بلقب كأس العالم عندما كان لاعبا مع منتخب ألمانيا الغربية في 1990، وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني في كأس العالم 2006 ودرب بايرن ميونخ، كما تولى منصب الرجل الأول في المنتخب الأمريكي لمدة خمس سنوات، قبل أن يرحل عنه في نوفمبر 2016.



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