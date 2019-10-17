خيمينيز مدربا للوحدة الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم أمس التعاقد مع الإسباني مانويل خيمينيز لتدريب الفريق الأول خلفا للهولندي موريس شتاين الذي أقيل من منصبه. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لكرة القدم «تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني مانويل خيمينيز لمدة موسم متمنين له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة». ويحتل الوحدة المركز العاشر في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث حقق الفريق انتصارا وحيدا وخسر في مباراتين، ويستعد لمواجهة النصر غدا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.



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