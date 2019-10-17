ميسي بدبلوماسية: تير شتيجن ونيوير متشابهان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني عن دبلوماسيته خلال رده على سؤال عن المقارنة بين زميله حارس المرمى مارك أندري تير شتيجن وحارس مرمى بايرن ميونخ الألماني مانويل نيوير.

وأشار ميسي بدبلوماسية، بعد تتويجه أمس الأول بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية «كل منهما حارس مرمى عظيم كما تتشابه سماتهما، يتشابهان إلى حد كبير».

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وأضاف «يقرأ كل منهما المباراة بشكل رائع ويمكن لكل منهما التعامل مع الكرة بمهارة فائقة مثل لاعبي خط الوسط كما يتألقان في التصدي لفرص المنافس».

وتسلم ميسي أمس جائزة الحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي والسادس في مسيرته الكروية حتى الآن.

وتألق تير شتيجن على مدار السنوات الأخيرة في حراسة مرمى برشلونة، لكنه أبدى امتعاضه في الفترة الماضية من استمرار جلوسه احتياطيا لنيوير في المنتخب الألماني.