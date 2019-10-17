الهلال بنصف قواه يواجه ضمك المتجدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يسعى لاعبو الهلال إلى القبض على صدارتهم وتوسيع الفارق عندما يواجهون منافسهم ضمك مساء اليوم، على محيط الرعب بملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتربع الهلال على عرش الصدارة بـ16، دون خسارة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة الوصيف، ورغم النقص العددي يسعى الفريق إلى تعزيز صدارته، قبل أن تشتد مواقع الحسم ويواجه خصوما كبارا، بعدما واصل عروضه القوية بفوزه على الاتفاق على أرض الأخير بـ4 /1 قبل فترة توقف أيام الفيفا الأخيرة.

فيما يأمل ضمك تحقيق تعادل على أقل تقدير بعد التغيرات الفنية التي أجراها النادي بإقالة مدربه السابق الذي أشرف عليه إبان دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث يقبع الفريق في المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط جمعها، بعدما كان له نصيب الأسد من الفوز على الاتحاد في مواجهة أبها والتعادل الإيجابي مع الشباب.

قبل المواجهة

مدرب الهلال الروماني رازفان لويشيسكو لن يدفع بكامل أرواقه الأساسية في لقاء اليوم لتهيئة الفريق للقاء الإياب أمام السد القطري.

ستشهد المواجهة مشاركة محمد جحفلي في مركز الدفاع.

الفريق لم يخض أي مواجهة ودية خلال فترة توقف أيام الفيفا.

الهلال يعاني من تفشي الإصابات بين لاعبيه، أبرزها إصابة محمد كنو وعمر خريبين وعبدالله المعيوف.

المباراة سيذهب ريعها لأسرة فقيد الكرة السعودية ولاعب الفريق السابق عبدالله الشريدة.

أقال ضمك مدربه التونسي محمد الكوكي خلال فترة التوقف واستعان بالخبير في الدوري السعودي الإيطالي نور الدين بن زكري.

خاض الفريق تجربة ودية أمام الاتحاد بجدة خلال فترة التوقف خسرها بهدفين دون مقابل.

لاعبا الوسط عبدالعزيز الشهراني والمغربي زكريا حدراف أبرز الغائبين بالفريق.

عام 1404 هـ تواجه الفريقان في بطولة كأس الملك وخسرها ضمك بـ (1 /‏2) في دور نصف النهائي.

المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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الملعب: ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

الجولة: 7

التوقيت: 18.50 م

درجة الحرارة: 32

مدرب الهلال: الروماني رازفان لويشيسكو

مدرب ضمك: الإيطالي نور الدين بن زكري