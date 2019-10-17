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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المقاولون العرب .. أبو جبل راحة وصبحي ينتظم في تدريبات الأبيض



الزمالك ضد المقاولون العرب منح الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حارسه محمد أبو جبل راحة من التدريبات الجماعية.

الزمالك ضد المقاولون العرب فيما خضع الحارس لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد ليغيب عن تدريبات الفريق الجماعية.

الزمالك ضد المقاولون العرب بينما عاد محمد صبحي حارس الفريق الشاب للتدريبات بعد حصوله على راحة امس بسبب مشاركته مع فريق الناشئين مواليد ١٩٩٩ امام مصر للمقاصة في بطولة الجمهورية.

ميتشو يشحن اللاعبين في تدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب



الزمالك ضد المقاولون العرب، شحن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك معنويات لاعبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم وذلك خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين.

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الزمالك ضد المقاولون العرب وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب قبل بداية المران الذي يجرى حاليا على ملعب النادي استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب في الجولة الخامس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد المقاولون العرب وأعلن نادي المقاولون العرب قبل قليل موافقته الرسمية على إقامة مباراة الزمالك والتي تم تقديمها لتقام بدلاً من مباراة القمة.

الزمالك ضد المقاولون العرب وحرص المدير الفني على الاستماع للاعبين كما نقل رسالة قوية لهم، قائلا: "كرة القدم للرجال، نحن رجال ولا مكان للصغار في صفوف الفريق، هيا انطلقوا لخوض التدريبات".