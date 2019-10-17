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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المقاولون العرب .. تقسيمة قوية هدف عالمي لعاشور



الزمالك ضد المقاولون العرب أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية وذلك خلال التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي.

الزمالك ضد المقاولون العرب وشهدت التقسيمة تألق عدد كبير من اللاعبين ومنهم التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد وإمام عاشور والذي نجح في جذب أنظار الجهاز الفني وزملائه بتسجيل هدف رائع من مهارة فردية خلال التقسيمة ما جعله ينال إشادة الجميع بمهارته الفائقة.

الزمالك ضد المقاولون العرب .. السعيد وجمعة يواصلان الغياب عن التدريبات الجماعية



الزمالك ضد المقاولون العرب غاب الثنائي عمر السعيد وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي،

الزمالك ضد المقاولون العرب وخاض الثنائي لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجمانزيوم بالنادي وذلك على هامش مران الفريق اليوم.

الزمالك ضد المقاولون العرب جاء القرار من الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك الذى فضل استمرار اللاعبين في الحصول على التأهيل الكافي قبل الانضمام الى التدريبات الجماعية.

الزمالك ضد المقاولون العرب .. شيكابالا يحصل على راحة اضافية من التدريبات



الزمالك ضد المقاولون العرب حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

الزمالك ضد المقاولون العرب وقرر الصربي ميتشو المدير الفني منح شيكابالا راحة بسبب الإصابة التي يعاني منها. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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الزمالك ضد المقاولون العرب .. أبو جبل راحة وصبحي ينتظم في تدريبات الأبيض



الزمالك ضد المقاولون العرب منح الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حارسه محمد أبو جبل راحة من التدريبات الجماعية.

الزمالك ضد المقاولون العرب فيما خضع الحارس لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد ليغيب عن تدريبات الفريق الجماعية.

الزمالك ضد المقاولون العرب بينما عاد محمد صبحي حارس الفريق الشاب للتدريبات بعد حصوله على راحة امس بسبب مشاركته مع فريق الناشئين مواليد ١٩٩٩ امام مصر للمقاصة في بطولة الجمهورية.

ميتشو يشحن اللاعبين في تدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب



الزمالك ضد المقاولون العرب، شحن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك معنويات لاعبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم وذلك خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين.

الزمالك ضد المقاولون العرب وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب قبل بداية المران الذي يجرى حاليا على ملعب النادي استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب في الجولة الخامس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد المقاولون العرب وأعلن نادي المقاولون العرب قبل قليل موافقته الرسمية على إقامة مباراة الزمالك والتي تم تقديمها لتقام بدلاً من مباراة القمة.

الزمالك ضد المقاولون العرب وحرص المدير الفني على الاستماع للاعبين كما نقل رسالة قوية لهم، قائلا: "كرة القدم للرجال، نحن رجال ولا مكان للصغار في صفوف الفريق، هيا انطلقوا لخوض التدريبات".