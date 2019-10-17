شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. تعادل سلبي بين إنبى والإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول بين إنبى نظيره الإنتاج الحربى بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

وضم تشكيل إنبي للقاء كلا من: فى حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وخط الدفاع: رامي صبري، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز، كريم فؤاد، وخط الوسط: محمد بسيوني، أحمد العجوز، محمد رزق، وخط الهجوم: أحمد شكري، عرفة السيد، محمد شريف.

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فيما ضم تشكيل الانتاج الحربي كل من ، في حراسة المرمى عامر عامر، وفي خط الدفاع كل من أحمد شديد، ومعاذ الحناوي، ومحمد بازوكا، والسيد الشبراوي، وخط الوسط محمد عادل وأيمن الطرابلسي وأحمد مجدي وموسي دياورا، والهجوم محمد فييرا ومحمد رجب.

ويقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.