شكرا لقرائتكم صدمة.. فايلر يرحل عن الأهلى لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة رغم النتائج المميزة التى يحققها الفريق تحت قيادته وعلاقته المميزة بمجلس ادارة القلعة الحمراء.

وحسب صحيفة بليك السويسرية واسعة الانتشار فقد دخل فايلر قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسرى خلفا للمدرب الحالى فالديمير بيتكوفيتش الذى ينتهى عقدة قبل يورو 2020.

وأجرت الصحيفة استفتاء شارك فيه 10 ألاف مشجع لاختيار مدرب المنتخب القادم وجاء فايلر ضمن القائمة فى الترتيب السادس وحصل على 4% من الأصوات.

ويدرس الاتحاد السويسرى لكرة القدم حسب الصحيفة إقالة المدرب فالديمير بيتكوفيتش المدير الفني الحالي، نظرًا لتراجع النتائج في تصفيات يورو 2020، حيث يحتل المنتخب السويسري المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن إيرلندا المتصدرة.

ويقدم فايلر اداء ونتائج مميز مع الأهلى حيث فاز فى 6 مباريات قادها للأهلى ولم يتعادل أو يخسر فى أى لقاء سواء داخل الأرض أو خارجها، بجانب أنه توج بالسوبر المصرى كأول ألقابه مع الفريق على حساب الزمالك.

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ونجح فايلر خلال فترة زمنية قصيرة فى اثبات نفسه للجماهير الأهلاوية التى ستقابل انباء ترشحه لتدريب منتخب بلاده بصدمة كبيرة .

وهذا جانب من التقرير السويسرى:

