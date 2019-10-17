شكرا لقرائتكم المدير الفني للجونة: لم نقدم مستوى جيد وهناك أخطاء لابد من تداركها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال نيبوشا في تصريحات لـ" تايم سبورت " : لم نقدم مستوى جيد خاصة في الشوط الثاني للمباراة ، وهناك أخطاء لابد من تداركها، حيث لم يقدم الفريق المستوي الذي يليق بامكانيات اللاعبين في الملعب.
ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.
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