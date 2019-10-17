شكرا لقرائتكم المدير الفني للجونة: لم نقدم مستوى جيد وهناك أخطاء لابد من تداركها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الصربي نيبوشا المدير الفني لفريق الجونة ضيقه من المستوي الذي قدمه فريقه في الشوط الثاني لمباراة اف سي مصر التي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري.

وقال نيبوشا في تصريحات لـ" تايم سبورت " : لم نقدم مستوى جيد خاصة في الشوط الثاني للمباراة ، وهناك أخطاء لابد من تداركها، حيث لم يقدم الفريق المستوي الذي يليق بامكانيات اللاعبين في الملعب.

Advertisements

وعن الاستعداد لمباراة الأهلي في الأسبوع الخامس للدوري أكد نيبوشا ان الأهلي فريق كبير ولابد من تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق اليوم حتي يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية امام الأهلي.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.