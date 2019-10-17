شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد: أهدرنا فرصة سهلة أمام الجونة بالتعادل السلبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادى مصر ، أن فريقه فقد نقطتين بعد تعادله سلبيا مع فريق الجونة ، في المباراة التي أقيمت اليوم بافتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري.

وقال المدير الفني في تصريحات لـ " تايم سبورت " : اضعنا فرص سهلة امام مرمي الجونة ، وكنا الأفضل طوال شوطي المباراة ، ولكن عدم التوفيق في احراز الفرص السهلة أمام المرمي كان السبب في ضياع الفوز.

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واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته مؤكدا أن الفريق يتطور من مباراة لاخري ، ويكتسب خبرات أكبر في الدوري، وهو أمر مطمئن له كمدير فني للفريق.

وكانت مباراة اف سي مصر و الجونة قد انتهت بالتعادل السلبى على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين.