شكرا لقرائتكم مروان محسن ينتظم في المران الجماعى للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتظم مروان محسن مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك اللاعب في المران للمرة الأولى منذ إصابته في الوجه التي تعرض لها في مباراة سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ويشارك اللاعب في المران دون احتكاك.

وينتظر الجهاز الطبى للأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود، جهازا خاصا سيتم من خلاله تحديد "مقاس وجه" مروان محسن لإرسال هذا المقاس إلى إحدى الشركات الطبية المُتخصصة فى إسبانيا لتصميم "قناع" يرتديه اللاعب فى التدريبات والمباريات المقبلة.

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وفتح الجهاز الطبى للأهلي، خلال الساعات الماضية، خط اتصال مع بعض الشركات المخصصة فى هذا المجال في إسبانيا من أجل تصميم "قناع" لمروان محسن يرتديه فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام سموحة فى الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز.

ويتواصل الجهاز الطبي للأهلي حالياً مع إحدى الشركات المصرية التى ستُرسل جهازاً عبر أحد مندوبيها للنادى من أجل الحصول على "مقاس وجه" مروان محسن، ليتم إرسال هذا المقاس إلى إسبانيا لتصميم وشراء "القناع" الذى سيرتديه مهاجم الأهلي خلال الفترة المقبلة.