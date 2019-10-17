شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. تعادل سلبي بين مصر المقاصة والمصري البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء الشوط الأول متوسط المستوي من الفريقين، حيث انحصرت الكرة في وسط الملعب معظم فترات الشوط، ولم يكن هناك أي هجمات خطرة علي مرمي الفريقين.

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وفي الدقيقة 32 تراجع محمد معروف حكم مباراة مصر المقاصة والمصري ، عن احتساب ركلة جزاء للمصري، بعدما اطلق صافرته باحتساب اللعبة ركلة جزاء.

وقام معروف باستشارة المساعد الأول الذي اكد له ان عرقلة مهاجم المصري كانت من خارج منطقة الجزاء، ليتراجع ويعلن عن ركلة حرة مباشرة للمصري من خارج منطقة جزاء مصر للمقاصة.