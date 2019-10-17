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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين



يقدم الخليج 365 خدمة خاصة للقراء الأعزاء، بمشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، حيث يستضيف بيراميدز نظيره سموحة فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم فى الدوري المصري اون لاين



قبل مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، يدخلها الفريق السماوى اللقاء بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة التى شهدت فوز سموحة على إنبى بهدفين مقابل هدف .

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قبل مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، يحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات بتحقيق الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة واحدة وعدم خسارة أى مواجهة وسجل لاعبي بيراميدز 8 أهداف فى شباك المنافسين بينما تلقت شباكه 3 أهداف.

يالاشوت مشاهدة مباراة بيراميدز ضد سموحة بث مباشر



قبل مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد خوض 3 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 4 أهداف فى المنافسين بينما تلقت شباكه 4 أهداف أيضا .

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قبل مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم الخميس 17-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين، طلب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز من لاعبيه ضرورة العودة للانتصارات بعد السقوط المفاجئ فى الجولة الأخيرة بفخ التعادل أمام طلائع الجيش ولا يختلف الوضع كثيرا داخل نادي سموحة، حيث شدد حسام حسن المدير الفنى للفريق السماوي على لاعبيه ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات بغض النظر عن قوة المنافس.