شكرا لقرائتكم ميتشو يشحن اللاعبين في تدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المقاولون العرب حيث شحن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك معنويات لاعبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم وذلك خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين.

الزمالك ضد المقاولون العرب وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب قبل بداية المران الذي يجرى حاليا على ملعب النادي استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المقاولون العرب في الجولة الخامس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك ضد المقاولون العرب وأعلن نادي المقاولون العرب قبل قليل موافقته الرسمية على إقامة مباراة الزمالك والتي تم تقديمها لتقام بدلاً من مباراة القمة.

الزمالك ضد المقاولون العرب وحرص المدير الفني على الاستماع للاعبين كما نقل رسالة قوية لهم، قائلا: "كرة القدم للرجال، نحن رجال ولا مكان للصغار في صفوف الفريق، هيا انطلقوا لخوض التدريبات".