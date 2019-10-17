شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يجتمع بلاعبى الأهلى على هامش المران الجماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شهد مران الأهلي اليوم خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.
فيما واصل محمود متولي مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش المران ، ويعاني متولي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات علي حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة مساء واسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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