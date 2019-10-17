شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يجتمع بلاعبى الأهلى على هامش المران الجماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدم خوض أية مباريات ببطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك والتي كان مقرر لها بعد غدٍ السبت قبل تأجيلها لدواعي أمنية.

كما شهد مران الأهلي اليوم خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.

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فيما واصل محمود متولي مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش المران ، ويعاني متولي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات علي حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة مساء واسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.