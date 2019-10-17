شكرا لقرائتكم الهلال يواجه ضمك بحثاً عن فوزه السادس.. وأهلي جدة أمام اختبار صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة حينما يستضيف ضمك على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً حينما يواجه ضيفه التعاون، ويتطلع العدالة لتعميق جراح جاره الفتح في افتتاح المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويطمح الهلال لمواصلة انتصاراته والابتعاد أكبر بالصدارة حينما يستضيف نظيره ضمك، وقدّم الهلال أداءً مميزاً برفقة مدربه الروماني لوتشيسكو رازفان حيث يتصدر الفريق الترتيب برصيد 16 نقطة من فوزه في خمس مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة، ويأمل الهلاليون في أن يواصل فريقهم نفس المستوى قبل مواجهة السد القطري يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ووضع الهلال قدماً في النهائي عقب فوزه الكاسح على مضيفه السد القطري حينما اتخم شباكه برباعية نظيفة خارج أرضه.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الهلال على لاعبيه البدلاء لإراحة بعض اللاعبين قبل مواجهة السد حيث سيغيب الحارس عبدالله المعيوف والمدافع علي البليهي ومحمد كنو ونواف العابد للاصابة، ومن المتوقع أن يضع لاعبو المنتخب السعودي الذين شاركوا في مواجهة فلسطين الأخيرة وهم سلمان الفرج وعبدالله عطيف وياسر الشهراني ومحمد البريك على دكة البدلاء.

وفي المقابل ستكون مهمة ضمك صعبة للغاية كونه سيواجه متصدر الدوري إلا أنه سيأمل في إيقاف نزيف النقاط.

وعانى ضمك كثيراً بعد صعوده لأول مرة هذا الموسم حيث تلقى 4 خسائر حتى الآن مقابل تعادل مع الشباب وفوز وحيد كان على حساب ضيفه اتحاد جدة في المرحلة الثالثة ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

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لقاء سابق بين الأهلي والتعاون

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يخوض الأهلي اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره التعاون، ونجح الأهلي في العودة مجدداً الى سكة الانتصارات عقب فوزه أمام مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ليبقى في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال.

وقررت إدارة الأهلي اعادة السويسري كريستيان غروس ليقود الدفة الفنية للفريق خلفاً للكرواتي برانكو الذي أقيل بعد نهاية المرحلة الثالثة وأسندت المهمة مؤقتاً للمدرب السعودي صالح المحمدي.

وفي المقابل يأمل التعاون في مواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه أحد في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يتطلع العدالة لتعميق جراح جاره الفتح صاحب النتائج السيئة هذا الموسم.

وقدّم العدالة أداءً مميزاً هذا الموسم بعد صعوده لأول مرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه تلقى خسارتين متتاليتين في المرحلتين الماضيتين أمام الفيصلي والشباب.

وفي المقابل يسعى الفتح لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما تلقى خمس خسائر مقابل تعادل وحيد أمام الرائد في المرحلة الماضية ليبقى في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وقررت إدارة الفتح إقالة التونسي الخبير فتحي الجبّال بسبب سوء النتائج وأسندت المهمة للبلجيكي يانيك فيريرا الذي كان مساعداً لمواطنه ميشيل برودوم إبان تدريبه فريق الشباب في موسم 2011-2012.