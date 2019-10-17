شكرا لقرائتكم عبدالله الشامخ لاعب الشهر في نادي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب، يوم الخميس، عن حصول عبدالله الشامخ على جائزة أفضل لاعب في النادي لشهر سبتمبر، متفوقا على كل من محمد سالم وعبدالله الحمدان.

ونشر الشباب "فيديو" أشار خلاله إلى أن عبدالله الشامخ حصل على 42% من الأصوات، مقابل 30% لعبدالله الحمدان، و28% لمحمد سالم.

ويحتل الشباب المركز السابع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الاتفاق يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة.