كوفاتش يعترف بالخطأ ويعتذر إلى مولر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الخميس، بأنه "أخطأ" في تصريحاته، عندما قال إن توماس مولر سيشارك فقط في حالات طارئة.
وخسر لاعب خط الوسط مولر (30 عاما) مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن منذ انضمام فيليبي كوتينيو إلى صفوف الفريق حامل لقب (بوندسليغا).
وكان كوفاتش قد صرح بأنه سيمنح فرصة المشاركة لمولر فقط في حالة مواجهة نقص بالفريق، وهو ما دفع لاعب المنتخب الألماني السابق لللتصريح بأنه سيفكر بشأن مستقبله مع النادي.
وقال كوفاتش: التصريحات كانت تتضمن خطأ، بالتأكيد. لم أكن أعني الأمر مثلما قلته. لقد تحدثت مع توماس في اليوم التالي وقد تفهم ما كنت أعنيه.
وأضاف كوفاتش: كل اللاعبين لا يشعرون بالسعادة عندما لا يشاركون، ولكن يمكنني فقط اختيار 11 لاعبا للتشكيل الأساسي وأحاول دائما إيجاد الحل الأفضل لكل مباراة.
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