أزمة القمة.. الجونة يتضامن مع الأهلي واتحاد الكرة يعقد اجتماع عاجل بعد بيان الأهلى

الموجز

أعلن نادر شوقي مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة عن تضامن إدارة ناديه مع البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري، مشددًا أن الجونة لن يخوض مباراة الأهلي بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا قويًا اليوم الخميس أكد فيه رفضه خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل قبل أن يقوم اتحاد الكرة بتأجيلها إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية.

اتحاد الكرة يعقد اجتماع عاجل

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقد اجتماع طارئ بعد غدٍ السبت، للرد على بيان الأهلي.

قال أحمد عبد الله، عضو اللجنة المؤقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك تواصل مستمر بين أعضاء الجبلاية، لدراسة بيان النادي الأهلي الصادر منذ قليل، والذي يؤكد فيه رفضه خوض أي مباراة في الدوري، قبل مواجهة الزمالك بالجولة المؤجلة، والتي كان مقررا لها السبت المقبل.

وكشف عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أنه لا توجد أي رؤية باتحاد الكرة فيما يخص مباراة القمة حتى الأن، بعد تأجيلها بتوصية من الجهات الأمنية، نافيا تحديد أي جلسة طارئة حتى هذه اللحظة لمناقشة الأمر.

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وتابع: "بالتأكيد سيكون هناك تواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول تساهم في استقرار مسابقة الدوري الممتاز".

الجونة يتضامن مع الأهلي

وقال شوقي من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" اليوم الخميس: "لن نخوض مباراة الأهلي يوم الأربعاء المقبل، نادي الجونة يتضامن مع النادي الأهلي في البيان الذي صدر اليوم."

وكان نادر شوقي قد اعترض من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" يوم الثلاثاء على تأجيل مباراة القمة مؤكدًا أنه يرفض خوض مباراة إف سي مصر والنادي الأهلي من مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال شوقي في هذا الوقت: "الأهلي سيحصل على فترة راحة أطول بعد تأجيل القمة وهنا يغيب مبدأ تكافؤ الفرص."

وتجدر الإشارة إلى أن الجونة تعادل مع نادي مصر الخميس بدون أهداف لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.