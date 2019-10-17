الأهلي يُصعد أزمة القمة ببيان ناري.. ورد فعل غاضب من مرتضى منصور.. والجبلاية تتحرك

كتب: ضياء السقا

اشتعل الوسط الرياضي من جديد، بعد إعلان الأهلي رفضه خوض أي مباريات بالدوري، قبل مواجهة الزمالك، التي تم تأجيلها لدواعي أمنية، فيما خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك، رافضا بيان القلعة الحمراء، أما اتحاد الكرة، سيقعد اجتماعا عاجلا، واكتفى بتصريحات لأحد أعضاء المجلس للتعليق على الأزمة.

بيان الأهلي

واندلعت أزمة القمة من جديد، بعدما أصدر الأهلي بيانًا، نشره على موقعه الرسمي، الخميس، يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، معلنا رفضه وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية.

جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

وإليكم نص البيان:-

النادي الأهلي ــ وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.

أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ــ ولا يزال ــ على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. وإزاء ما سبق، فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية.

أول رد من الزمالك

من جانبه، وصف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيان الأهلى بالـ"تهريج"، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، لا يقدر الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة ويرغب فى تصدير مشكلة للأمن المصري وتهديد مستقبل مسابقة الدوري.

وقال منصور فى تصريحات لموقع "صدى البلد" إن الزمالك يريد خوض لقاء القمة فى موعدها السابق ولكن احترامه لرؤية الأمن المصري وراء تقبله للقرار بتأجيل مباراة القمة.

وشدد منصور على رفضه خوض لقاء المقاولون العرب الذى تم تقديمه من الجولة الخامسة ليلعب بعد غد السبت بسبب ارتباط الزمالك بمباراة جينراسيون فوت في اياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا فى نفس الوقت.

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أول رد فعل من الجبلاية

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، السبت المقبل، اجتماعا طارئ في مقر الجبلاية بالجزيرة، من أجل الرد على بيان النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، قال مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن تهديدات الأهلي غير منطقية وتأتي فى إطار الضغط على الجبلاية من أجل الحصول على مكاسب فى المسابقة المحلية مشيرا إلى أن القلعة الحمراء خرجت ببيان لارضاء الجماهير موضحا أن الأمور سوف تهدأ فى وقت لاحق والمسابقة سوف تستمر ولن يتم إرباكها.

وأضاف المصدر، إن اللجنة الخماسية ليست لديها أية أزمة فى إقامة مباراة القمة في أي وقت شريطة الحصول على الموافقة الأمنية.

وأكد أن الجبلاية رهنت تحديد موعد لإقامة القمة بإحضار الأهلي موافقة أمنية على المباراة وعلى ملعبها باعتبار المارد الأحمر صاحب الأرض وفقا للائحة والمنوط به الحصول على الموافقات الأمنية.

وكان اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قد أعلن مساء الثلاثاء، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر تأجيل القمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن تقديم إقامة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب، بدلا من لقاء القمة، يوم السبت المقبل، وهو ما اعترض عليه الفريق الأبيض، الذي يرفض خوض أي مواجهة قبل مباراته في بطولة إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة".

وأضاف: "تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".

غضب جماهيري

وبعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة، دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج "إلغوا الدوري" ليتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعرب الآلاف من الأهلاوية خلال الهاشتاج عن غضبهم من قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بين الأهلي والزمالك.

وجاء هاشتاج "ديربي القاهرة في ميعاده"، في المرتبة الثانية بـ"تريندات" موقع تويتر، في إشارة إلى المطالبات بلعب المباراة يوم السبت كما كان مقررًا لها.